Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2130п по индексу МосБиржи

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста рублевых цен blue chips на фоне ослабления рубля после снижения ставки ЦБ РФ и благодаря улучшению настроений на внешних площадках; индекс МосБиржи поднялся в район 2130 пунктов, обновив максимум почти за две недели, при этом лидировали в росте расписки Ozon (+11,4%) и акции "Яндекса" (+9,6%), также отскочили вверх бумаги Polymetal (+10,3%) после 3-дневного падения.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2128,96 пункта (+1,5%), индекс РТС просел до 1155,45 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 11,4%.

Доллар подрос до 58,1 рубля (+0,81 рубля).

Также подорожали расписки TCS Group (+6,2%), акции "РусГидро" (+3,8%), АФК "Система" (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (+2,6% и +0,6% "префы"), Сбербанка (+2% и +1,6% "префы"), "Аэрофлота" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), UC Rusal (+1,3%), "ММК" (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), "Северстали" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Татнефти" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Магнита" (+0,1%).

Группа НЛМК во II квартале 2022 года произвела 4,4 млн тонн стали, что на 2% ниже показателя первого квартала, сообщила компания. Падение производства в апреле-июне по сравнению со II кварталом 2021 года составило 4%. В январе-июне 2022 года группа сократила выплавку стали на 1%, до 8,9 млн тонн.

Подешевели акции "Роснефти" (-1%), "Газпром нефти" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).

Прокачка газа по "Северному потоку" со среды, 27 июля, сократится до одной пятой от его мощности (до 33 млн кубометров в сутки), сообщил в понедельник "Газпром". Ранее о такой возможности предупреждал президент России Владимир Путин.

На этих новостях стоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник открылась на уровне $1685, котировки выросли более чем на 10%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили расписки HeadHunter (+14,2%), VK (+13,2%), Globaltrans (+11,4%), Cian (+10,8%), акции ПАО "МРСК Урала" (+9,9%), "Мечела" (+8,3% и +5% "префы"), расписки X5 Retail (+8,3%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (+7,1%).

Выручка ГК "Русагро" (+3,4% ГДР), одного из ведущих агрохолдингов РФ, во втором квартале этого года (до межсегментных элиминаций) составила 66,956 млрд рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. В I полугодии выручка выросла на 31%, до 130,8 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-7,3%), расписки EMC (-2,2%), "О'Кей" (-1,8%), акции "Детского мира" (-1,5%), "Трубной металлургической компании" (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,35 млрд рублей (из них 7,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,27 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,3 млрд рублей на акции "Яндекса").