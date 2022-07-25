Evraz запросил у OFSI лицензию для выплат по евробондам

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Evraz Plc обратился в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) за лицензией, которая позволила бы компании осуществить выплату купонного дохода по облигациям, говорится в сообщении компании.

Evraz должен выплатить инвесторам купон по евробондам-2023 19 сентября, а 30 сентября – по евробондам-2024.

Крупнейшим акционером Evraz, согласно данным на конец 2021 года, является Роман Абрамович (владеет 28,64%), ее основатели Александр Абрамов и Александр Фролов контролируют соответственно 19,32% и 9,65% капитала . В марте Абрамович попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем ЕС. За санкциями в отношении Абрамовича последовала временная приостановка листинга акций Evraz на Лондонской фондовой бирже.