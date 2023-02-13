Британия разрешила Evraz North America продолжать деятельность до 30 сентября

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало североамериканскому дивизиону Evraz (Evraz North America plc, Evraz Inc. NA и Evraz Inc. NA - Canada) лицензию на продолжение бизнеса сроком до 30 сентября 2023 года, сообщила пресс-служба регулятора.

Санкции в отношении Evraz были введены 29 апреля 2022 года, OFSI мотивировало их тем, что компания работает в "стратегически важных для властей России секторах", обеспечивая 28% потребности российского рынка в железнодорожных колесах и 97% - в рельсах.

OFSI выпустило лицензию, которая разрешала сделки с североамериканскими структурами в период до 2 сентября 2022 года. Позднее действие этого разрешения было продлено до 31 марта 2023 года, теперь - до 30 сентября.

В Северной Америке у компании производственные площадки в США (Портленд (работает на слябах с нижнетагильского предприятия Evraz), Пуэбло) и Канаде (Реджайна, Калгари и Рэд Дир). По итогам 2021 года Evraz NA произвел 1,88 млн тонн стальной продукции (прокат, рельсы, ТБД и OCTG). В конце лета 2022 года Evraz объявил о намерении продать североамериканское подразделение. В ноябрьском отчете Evraz NA сообщил, что компании могут понадобиться дополнительные лицензии правительства Великобритании для осуществления сделки.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В марте ее совладелец Роман Абрамович попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем и Евросоюза, в конце весны Великобритания объявила санкции в отношении самой компании, позднее в санкционные списки были добавлены партнер Абрамовича Евгений Швидлер, а также основатели Evraz Александр Абрамович и Александр Фролов.