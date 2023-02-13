Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Британия разрешила Evraz North America продолжать деятельность до 30 сентября

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало североамериканскому дивизиону Evraz (Evraz North America plc, Evraz Inc. NA и Evraz Inc. NA - Canada) лицензию на продолжение бизнеса сроком до 30 сентября 2023 года, сообщила пресс-служба регулятора.

ЭкономикаРепортаж с OFSI на шее. ОбобщениеЧитать подробнее

Санкции в отношении Evraz были введены 29 апреля 2022 года, OFSI мотивировало их тем, что компания работает в "стратегически важных для властей России секторах", обеспечивая 28% потребности российского рынка в железнодорожных колесах и 97% - в рельсах.

OFSI выпустило лицензию, которая разрешала сделки с североамериканскими структурами в период до 2 сентября 2022 года. Позднее действие этого разрешения было продлено до 31 марта 2023 года, теперь - до 30 сентября.

В Северной Америке у компании производственные площадки в США (Портленд (работает на слябах с нижнетагильского предприятия Evraz), Пуэбло) и Канаде (Реджайна, Калгари и Рэд Дир). По итогам 2021 года Evraz NA произвел 1,88 млн тонн стальной продукции (прокат, рельсы, ТБД и OCTG). В конце лета 2022 года Evraz объявил о намерении продать североамериканское подразделение. В ноябрьском отчете Evraz NA сообщил, что компании могут понадобиться дополнительные лицензии правительства Великобритании для осуществления сделки.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В марте ее совладелец Роман Абрамович попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем и Евросоюза, в конце весны Великобритания объявила санкции в отношении самой компании, позднее в санкционные списки были добавлены партнер Абрамовича Евгений Швидлер, а также основатели Evraz Александр Абрамович и Александр Фролов.

OFSI Evraz North America Evraz Великобритания Роман Абрамович Евгений Швидлер Александр Абрамович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с апреля 2022 года

Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне снижающейся нефти и в ожидании новых санкций

Nissan и Renault вложат $600 млн в разработку новых автомобилей в Индии

Nissan и Renault вложат $600 млн в разработку новых автомобилей в Индии

Думе предложили поменять схему выплат по системе страхования вкладов для физлиц

Эксперты увидели шансы на ускорение роста экономики США наряду со сценариями рецессии

Эксперты увидели шансы на ускорение роста экономики США наряду со сценариями рецессии

"КАМАЗ" к осени планирует увеличить темп сборки до 220 грузовиков в сутки

ЦБ РФ с 1 марта повысит нормативы обязательных резервов банков

Россия в 2023 году направит в дружественные страны более 80% экспорта нефти

Россия в 2023 году направит в дружественные страны более 80% экспорта нефти

Только четверть заявивших об уходе брендов покинула рынок РФ

Крупнейший в США пенсионный фонд увеличил вложения в Apple, Tesla и Disney

Крупнейший в США пенсионный фонд увеличил вложения в Apple, Tesla и Disney
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });