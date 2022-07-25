Товарооборот продукции АПК между РФ и странам ШОС в I полугодии вырос на 17%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Товарооборот продукции АПК между РФ и странами ШОС в I полугодии вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Минсельхоз РФ по итогам состоявшегося в понедельник в Ташкенте 7-го совещания министров сельского хозяйства государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Россию на нем представлял замминистра сельского хозяйства Сергей Левин.

Согласно его словам, приведенным в пресс-релизе, страны ШОС являются ключевыми торговыми партнерами России, на протяжении последних лет товарооборот продукции АПК стабильно растет. Для дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли необходимо продолжить работу по открытию доступа на рынки и снятию различного рода ограничений, полагает Левин.

При этом замминистра отметил, что Россия в течение последних двух лет является нетто-экспортером продовольствия и занимает ведущие позиции по поставкам пшеницы, ячменя, растительных масел, рыбы и морепродуктов. В 2021 году отечественную продукцию закупали более 160 стран мира. В этом году ожидаются хорошие результаты в агропроизводстве, что позволит и далее вносить существенный вклад в решение вопросов глобальной продовольственной безопасности, подчеркивается в пресс-релизе.

В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Россия, Казахстан, Индия, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан.