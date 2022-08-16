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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:40

Экономический форум ШОС стартует 16 августа в Ташкенте

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Второй Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в Ташкенте 16-17 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.

"Экономический форум ШОС, призванный стать эффективной платформой не только для установления межправительственного диалога, но и для взаимодействия представителей деловых кругов, а также привлечения инвесторов в регионы пространства организации, состоится в Ташкенте 16-17 августа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в повестке мероприятия - пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, которые призваны раскрыть потенциал цифровой экономики, "зеленых" технологий, сотрудничества регионов, наращивания инвестиционного взаимодействия, промышленной кооперации и других приоритетных направлений партнерства.

"Главная цель мероприятия - заострить внимание сторон на проблемах и перспективах развития взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, выработать действенные меры по наращиванию связей на пространстве ШОС", - подчеркнул представитель МИВТ.

В работе форума примут участие руководители госорганов, министерств, отвечающих за внешнеэкономическую деятельность. В рамках этого мероприятия развернет работу ярмарка промышленных инноваций стран ШОС.

Экономический форум ШОС проводится в рамках председательства Узбекистана в организации по инициативе президента страны Шавката Мирзиеева.

Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября.

Узбекистан Ташкент ШОС
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