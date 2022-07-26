"Роснефть" начала строительство нефтеналивного терминала и причала порта "Бухта Север"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" приступила к строительству приемо-сдаточного пункта нефти и основного грузового причала для морских судов в порту "Бухта Север" вблизи городского поселения Диксон на севере Красноярского края в рамках проекта "Восток Ойл", сообщила компания.

"На первом этапе строительства возводятся 3 грузовых и 2 нефтеналивных причала общей протяженностью почти 1,3 км, приемо-сдаточный пункт с 27 резервуарами объемом 30 тыс. куб. м. каждый, а также технологические объекты и сооружения вспомогательной инфраструктуры", - говорится в пресс-релизе.

Нефтеналивной терминал в порту "Бухта Север" обеспечит перевалку нефти с месторождений "Восток Ойл" по Северному морскому пути. Он станет крупнейшим в России нефтеналивным терминалом с парком для приема и хранения нефти (102 резервуара к 2030 году).

Нефть в порт "Бухта Север" будет доставляться по строящейся нефтепроводной системе с месторождений Пайяхского и Ванкорского кластеров. Общая протяженность магистральных нефтепроводов составит около 770 км.

С использованием инфраструктуры первой очереди объем перевалки нефти через морской терминал порта "Бухта Север" планируется довести до 30 млн тонн в год с последующим поэтапным выходом на общий объем перевалки до 100 млн тонн в 2030 году.

Как сообщалось, "Роснефть" начала эксплуатационное бурение на Пайяхском месторождении проекта "Восток ойл" на Таймыре. Поставки нефти с месторождения начнутся в 2024 году, к 2027 году "Восток Ойл" будет поставлять по Севморпути до 50 млн тонн.

"Восток ойл" - флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре, включает в себя 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположено 13 месторождений нефти и газа, как уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы, так и новые. Ресурсная база оценивается в 6,2 млрд тонн жидких углеводородов.