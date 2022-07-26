Роснефть начала эксплуатационное бурение на Пайяхском месторождении на Таймыре

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" начала эксплуатационное бурение на Пайяхском месторождении проекта "Восток ойл" на Таймыре.

"Сегодня начинается стадия эксплуатационного бурения, начинают разбуриваться эксплуатационные кусты, то есть проект переходит из стадии геологоразведки в стадию эксплуатации. Это уже эксплуатационные скважины, которые будут потом обвязаны трубопроводами, и выдадут нефть", - сообщил журналистам генеральный директор проекта "Восток ойл" Владимир Чернов.

"В ближайшей перспективе планируется ввести в промышленную разработку два первых месторождения - это Пайяхское и Иччеминское месторождения. Запуск этих месторождений ожидается у нас по плану в 2024 году", - сказал он.

"С Пайяхи нефть начнет поступать в 2024 году. К 2027 году уже будет хороший результат - до 50 миллионов тонн с проекта "Восток ойл" будет отгружено на мировые рынки по Севморпути", - добавил Чернов.

Иччеминское месторождение находится на левом берегу реки Енисей. Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что компания в этом году при испытании двух скважин получила на левом берегу Енисея приток нефти и ждет прироста запасов нефти около 100 млн т.

По словам Чернова, компания сейчас ведет геологоразведку на более чем 20 новых участках проекта "Восток ойл", в основном на Пайяхской группе месторождений. "Роснефть" продолжит геологоразведочные работы на Пайяхском кластере, отметил Чернов.

В рамках проекта "Восток ойл" "Роснефть" намерена перенаправить поставки нефти с уже разрабатывающегося Ванкорского кластера, а также с новых месторождений на север. Для этого компания строит 770-километровый трубопровод, который соединит Ванкорский и Пайяхский кластеры с возводящимся нефтеналивным терминалом порта "Бухта Север". Он должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году.

В 2022 году планируется завершить проектирование и инженерные изыскания по подземному переходу трубопровода через Енисей протяженностью около 7 км, который планируется тоннельным способом на глубине до 70 метров, отметил Чернов.

Трубопровод строится круглогодично.

По словам Чернова, сейчас идет строительство гидротехнических сооружений нефтеналивного терминала, трех из пяти причальных сооружений, подвозится спецоборудование, в том числе специальные баржи для строительства с воды.

При этом 98% материалов и оборудования в проекте - отечественные, отметил Чернов. "Для реализации проекта совсем уникального оборудования сейчас практически не требуется. Основное оборудование, которое используется в проекте, российского производства", - сказал топ-менеджер.

Бурение начато на Иркинском лицензионном участке Пайяхского месторождения, глубина скважины составит 3,5 км. На проекте используются буровые комплексы арктического класса производства "Урало-Сибирской промышленной компании", способные бурить на глубине до 6 км.

Чернов также сообщил, что "Роснефти" может понадобиться 9-12 газовых электростанций мощностью от 300 МВт до 1 ГВт для проекта "Восток ойл" на Таймыре. В декабре там будет запущена вторая электростанция "Полярная" мощностью 150 МВт, зимой может начаться строительство третьей - Иркинской - мощностью до 850 МВт, сказал он.

"Мы рассматриваем строительство энергосистемы, в которой электростанции будут ставиться там, где в непосредственной близости есть попутный нефтяной газ для них. В общей сложности мы рассматриваем строительство от 9 до 12 электростанций в той концепции, которую мы реализуем сегодня. Но это очень живой процесс - если потребуется, мы готовы перейти на более эффективное и выгодное решение", - сказал он.

Чернов уточнил, что рассматриваемые мощности каждой электростанции - от 300 МВт до 1 ГВт.

"Иркинская станция сегодня уже находится на высокой стадии проектирования, там прошли изыскания. Мы ожидаем в этот зимний сезон появления строителей", - добавил топ-менеджер.

Чернов отметил, что для станции уже приобретено пять газотурбинных установок по 75 МВт компании "Русские газовые турбины" (СП Интер РАО" и General Electric).

На данный момент месторождения "Восток ойла" потребляют около 400 МВт электроэнергии, всего планируется строительство объектов электрогенерации общей мощностью 3,5 ГВт. На проекте действует одна газотурбинная электростанция "Ванкор" мощностью около 200 МВт, малая газопоршневая станция, локальные станции на попутном нефтяном газе. Планируется строительство станций на попутном нефтяном газе, а также объектов ветрогенерации.

"Восток ойл" - флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре, включает в себя 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположено 13 месторождений нефти и газа - как уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы, так и новые. Ресурсная база оценивается в 6,2 млрд тонн жидких углеводородов.

"Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре в рамках реализации проекта "Восток ойл". Туда входят активы НК на севере Красноярского края - 52 лицензионных участка, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые месторождения - Пайяхское (с запасами более 1 млрд тонн нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд тонн нефти). Потенциал добычи жидких углеводородов там может составить 115 млн тонн в год. "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгрузить с "Восток ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.

"Дочке" НК - ООО "РН-Трейд" - принадлежит 85% "Восток ойла", консорциуму компаний Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. (75% - Vitol, 25% - MME) - 5%, они числятся на "Амур Инвестментс", 10% принадлежало Trafigura, которая в середине июля продала свою долю независимой торговой компании, зарегистрированной в Гонконге, Nord Axis Limited.