Рубль сильно упал к доллару и евро в начале торгов

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль падает к бивалютной корзине после основных налоговых выплат месяца и перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,3 - 59,23 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 59,1525 руб. (+1,04 руб. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 60,0925 руб. (+87,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 96,82 коп. к уровню закрытия 25 июля, до 59,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,37 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,42 руб. выше официального курса.

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