Цены на нефть растут вторую сессию подряд на опасениях по поводу предложения

Brent подорожала до $106,49 за баррель

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник, продолжая подъем вторую сессию подряд на фоне опасений по поводу ограниченного предложения на глобальном рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по московскому времени во вторник составляет $106,49 за баррель, что на $1,34 (1,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,95 (1,89%), до $105,15 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,98 за баррель, что на $1,28 (1,32%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $2 (2,1%), до $96,7 за баррель.

Между тем давление на котировки оказывает беспокойство по поводу состояния мировой экономики. Свежие статистические данные из США и Европы указывают на замедление экономической активности в этих регионах, в то время как Китай едва избежал экономического спада во втором квартале, пишет Trading Economics.

В центре внимания рынка на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого американский ЦБ может вновь существенно повысить базовую процентную ставку. Серьезное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом, по мнению многих экспертов, может привести к рецессии в экономике США.

Тем временем канадская TC Energy возобновила работу нефтепровода Keystone Pipeline System, идущего из Канады в США, которая была приостановлена в середине июля, говорится в сообщении компании.