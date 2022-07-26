СД ФСК 3 августа рассмотрит рекомендацию о допэмиссии под консолидацию активов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ФСК ЕЭС" на заседании 3 августа рассмотрит рекомендации внеочередному собранию акционеров по вопросу размещения дополнительных акций, говорится в раскрытии компании.

Также будут рассмотрены рекомендации по вопросу присоединения к ФСК ПАО "Россети", АО "ДВЭУК-ЕНЭС, ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

Совет директоров на заседании планирует решить вопрос о рекомендациях акционерам по количеству, номинальной стоимости, категории объявленных акций ФСК.

О том, что ФСК присоединит к себе материнскую ПАО "Россети", а также ряд других электросетевых активов, стало известно в середине июля. Для этого планируется проведение допэмиссии акций ФСК. Во главе реорганизованного холдинга останется гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин. Сейчас управляющей организацией для ФСК являются сами "Россети".

Цена выкупа у не согласных с реорганизацией "Россетей" составит 0,6058 руб. за обыкновенную акцию и 1,273 руб. за "преф". Цена выкупа акций ФСК определена на уровне 9,04 коп.

Внеочередное собрание акционеров ФСК по этому вопросу состоится 14 сентября (дата закрытия реестра - 17 августа), "Россетей" - 16 сентября (реестр закроется 19 августа).

ПАО "Россети" – крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале – у GazpromFinance B.V.

"Кубанские магистральные сети" и "Томские магистральные сети" являются "дочерними" для ФСК структурами. В первой компании ФСК принадлежит 100% капитала, во второй - 90,48%.

Что касается "ДВЭУК-ЕНЭС", то сейчас единственным акционером этой структуры является Росимущество. В прошлом активы "ДВЭУК" были поделены между ФСК и "РусГидро", сама "ДВЭУК" была разделена на две компании – "ДВЭУК-ЕНЭС" и "ДВЭУК-ГенерацияСети". В начале июля акционеры ПАО "РусГидро" одобрили решение о допэмиссии 10 млрд обыкновенных акций в пользу РФ на общую сумму 10 млрд руб. для получения "ДВЭУК-ГенерацияСети" и "Сахалинской энергетической компании".