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GM получит от Минэнерго США $2,5 млрд на заводы аккумуляторов для электромобилей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики США предоставит совместному предприятию американского автомобильного концерна General Motors Co и южнокорейской LG Energy Solution $2,5 млрд для финансирования строительства трех заводов по производству аккумуляторных батарей для электромобилей.

В сообщении ведомства говорится, что оно предоставит СП Ultium Cells LLC кредит для финансирования строительства заводов в штатах Огайо, Теннесси и Мичиган. Общая стоимость трех предприятий составит около $7 млрд. Первый завод, в Огайо, как ожидается, начнет производство к концу лета, говорится в сообщении GM. Завод в Теннесси должен начать производство в следующем году, в Мичигане - в 2024 году.

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GM и другие автопроизводители начали открывать заводы по производству батарей в Северной Америке на фоне планов выпустить на рынок десятки новых моделей электромобилей в ближайшие годы, пишет The Wall Street Journal.

Так, компания Redwood Materials Inc., стартап, управляемый бывшим техническим директором Tesla Inc. Джей Би Штробелем, сообщила о планах инвестировать $3,5 млрд в предприятие по производству ключевых компонентов для аккумуляторов электромобилей в Неваде.

GM планирует вложить в разработку электромобилей $35 млрд до конца 2025 года. Три новых завода позволят компании произвести 1 млн электромобилей в Северной Америке к середине текущего десятилетия, говорят топ-менеджеры компании.

Акции GM на дополнительных торгах в понедельник подешевели на 0,3%.

General Motors США
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