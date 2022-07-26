General Motors сократила квартальную чистую прибыль на 40%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший американский автопроизводитель General Motors (GM) сократил чистую прибыль на 40% во втором квартале 2022 года, при этом скорректированный показатель не оправдал ожиданий рынка.

Чистая прибыль компании в апреле-июне уменьшилась до $1,692 млрд, или $1,14 на акцию, по сравнению с $2,836 млрд, или $1,9 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,14 на акцию против $1,97 за тот же квартал 2021 года.

Выручка выросла до $35,759 млрд по сравнению с $34,167 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку GM на уровне $33,185 млрд, скорректированную прибыль - $1,33 на акцию.

Компания подтвердила прогноз на 2022 год. Чистая прибыль GM, согласно ее оценкам, в текущем году составит $9,6-11,2 млрд, прибыль в расчете на акцию - $5,76-6,76, скорректированная прибыль в расчете на акцию - $6,5-7,5.

Аналитики ожидают чистую прибыль в расчете на акцию по итогам года в размере $6,89.

С начала 2022 года капитализация GM снизилась на 41%, до $50,56 млрд, в то время как индекс S&P 500 потерял за этот период 17%.