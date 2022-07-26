Минфин предложил убрать данные о владельцах ООО из ЕГРЮЛ

Ведение списков участников ООО предлагается передать регистраторам

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Минфин предложил отказаться от раскрытия в ЕГРЮЛ данных об учредителях компаний в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и передать от компаний и нотариусов функцию по ведению списка собственников - регистраторам, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями министерства.

По его словам, инициативы оформлены по итогам рассмотрения предложений Национальной финансовой ассоциации (НФА) наделить регистраторов полномочиями вести списки участников ООО. Сейчас его ведут сами компании, либо поручают эту обязанность Федеральной нотариальной палате (ФНП), кроме того, данные об участниках и принадлежащих им долях передаются в ЕГРЮЛ.

Минфин, по словам источника, не только поддержал идеи НФА, но и предложил расширить их и ввести единый порядок учета прав на доли - исключительно регистраторами.

Это позволит исключить параллельный учет долей в ООО, а также поможет ограничить свободный доступ посторонних к сведениям о совладельцах ООО, а потому стоит подумать и об отказе от предоставления сведений о них в ЕГРЮЛ, озвучил источник предложения Минфина.

Такой подход соответствует общему тренду на ограничение доступа к информации о российских компаниях и гражданах в условиях санкционного давления. В марте правительство разрешило АО временно не раскрывать ряд сведений о себе, в частности, промежуточную, годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторские заключения. Минфин подготовил проект постановления правительства, позволяющий компаниям из-за риска введения санкций ограничивать доступ к своей отчетности в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО).

Инициативу НФА о предоставлении новых полномочий регистраторам ранее отвергало Минэкономразвития, говорит источник агентства. По его словам, Минэкономразвития ссылалось на то, что деятельность регистраторов не является лицензируемой.

Однако, по мнению Минфина, для устранения этого замечания достаточно предоставить Банку России или НФА полномочия по регулированию работы регистраторов в сфере учета прав собственников ООО. Еще один аргумент от Минфина в пользу озвученных предложений заключается в том, что для регистраторов такая работа не уникальна - они давно ведут списки акционеров в публичных и непубличных АО, обладают различными техническими средствами и сервисами, в том числе для проведения общих собраний акционеров, обеспечивают конфиденциальность данных об акционерах.

Минфин и Минэкономразвития к моменту выхода публикаций комментарии не предоставили. В ЦБ сообщили, что вопрос передачи исключительно регистраторам функций по ведению списков участников ООО находится в компетенции Минэкономразвития, а позиция Минфина относительно инициативы НФА не поступала в Банк России.