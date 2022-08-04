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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

ООО могут разрешить скрывать от совладельцев документы из-за угрозы санкций

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Компании, действующие в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО), могут получить право из-за угрозы санкций для себя и "иных лиц" отказывать учредителям в предоставлении документов. Такой проект указа президента готовит Минфин, рассказал источник "Интерфакса", знакомый с его разработкой.

Предлагается разрешить ООО скрывать от совладельцев вне зависимости от размера доли и участия в управлении внутренние документы, положения о филиалах и представительствах, списки аффилированных лиц, протоколы заседаний совета директоров, договоры по крупным сделкам или сделкам с заинтересованностью и т.д., рассказал источник. Сейчас обеспечение доступа к этой информации установлено пунктом 2 статьи 50 закона об ООО.

Эта инициатива коррелирует с постановлением правительства № 351 от 12 марта 2022 года, благодаря которому АО получили право отказывать акционерам в предоставлении информации, если это может поспособствовать введению санкций. Банк России считает, что это постановление позволяет АО отказывать в раскрытии данных и членам совета директоров.

Впрочем, единого мнения на этот счет нет.

Например, сенатор Андрей Клишас в июне на Петербургском международном юридическом форуме настаивал, что из текста постановления этого не следует очевидно, а убедить его в обратном пыталась директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына. В ответ на вопрос сенатора - как директорам в этих условиях голосовать по сделкам, она сказала, что компаниям самим необходимо решать, в какой степени скрывать или предоставлять данные директорам.

Минфин Банк России Правительство Андрей Клишас Елена Курицына
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