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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Доля нерезидентов в ОФЗ в июне снизилась до 17,6%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Доля нерезидентов в ОФЗ в июне снизилась до 17,6% на 1 июля 2022 года с 17,7%, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Объем инвестиций нерезидентов в июне увеличился на 3 млрд рублей, или на 0,1%, до 2,767 трлн рублей.

Объем рынка ОФЗ в июне стал больше на 60 млрд рублей, или на 0,4%, увеличившись до 15,693 трлн рублей с 15,633 трлн рублей.

Как ожидается, в текущих условиях из-за ограничений на продажу ценных бумаг нерезидентами, объем их вложений в ОФЗ существенно меняться не будет.

ЦБ РФ
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