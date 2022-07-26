Доля нерезидентов в ОФЗ в июне снизилась до 17,6%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Доля нерезидентов в ОФЗ в июне снизилась до 17,6% на 1 июля 2022 года с 17,7%, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Объем инвестиций нерезидентов в июне увеличился на 3 млрд рублей, или на 0,1%, до 2,767 трлн рублей.

Объем рынка ОФЗ в июне стал больше на 60 млрд рублей, или на 0,4%, увеличившись до 15,693 трлн рублей с 15,633 трлн рублей.

Как ожидается, в текущих условиях из-за ограничений на продажу ценных бумаг нерезидентами, объем их вложений в ОФЗ существенно меняться не будет.