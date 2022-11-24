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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Доля нерезидентов в ОФЗ в октябре снизилась до минимальных за 10 лет 17,6%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2022 года доля нерезидентов в ОФЗ снизилась до 17,6% с 17,9%, сообщает сайт Банка России.

Значение этого долевого показателя на 1 ноября стало минимальным почти за 10 лет, с 1 декабря 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 17,4%.

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в октябре не изменился, составив 2,741 трлн рублей, таким же он был по состоянию на 1 августа.

В то же время объема рынка ОФЗ в октябре вырос на 224 млрд рублей, или на 1,5%, до 15 трлн 534 млрд рублей после роста на 7 млрд рублей в сентябре и на 2 млрд рублей в августе после снижения на 392 млрд рублей в июле с 15 трлн 693 трлн рублей.

Банк России
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