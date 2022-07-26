Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки увеличила квартальную прибыль и выручку

Отчетность UPS считается барометром американской экономики

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service во втором квартале 2022 года увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка оказались чуть выше прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $2,85 млрд, или $3,25 в расчете на акцию, по сравнению $2,68 млрд, или $3,05 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила $3,29 на акцию.

Выручка повысилась на 5,7% и достигла $24,77 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $3,19 на акцию при выручке в $24,65 млрд.

Доходы UPS в США в минувшем квартале выросли на 7,3% и составили $15,46 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $15,25 млрд.

Международный сегмент зафиксировал рост выручки на 5,3%, в результате чего она достигла $5,07 млрд (ожидалось $5,03 млрд).

Выручка в сегменте управления цепями поставок увеличилась на 0,7%, до $4,23 млрд (ожидалось $4,4 млрд).

Компания подтвердила годовой прогноз выручки в районе $102 млрд.

Руководство UPS также приняло решение увеличить объем программы выкупа акций до $3 млрд с примерно $2 млрд.

Котировки акций UPS в ходе предварительной сессии во вторник снижаются на 1%. С начала текущего года капитализация компании уменьшилась на 12,2% и сейчас составляет около $164,25 млрд. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период потерял 12%.

Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на долю компании приходится около половины всех отправлений в США: от автозапчастей и лекарственных средств до одежды и финансовой документации.

UPS работает более чем в 220 странах. Компания осуществляет доставку более чем на 570 собственных, арендованных или чартерных самолетах, ежедневно совершая около 2,3 тысячи рейсов. В прошлом году она доставляла в среднем 25,2 млн посылок ежедневно.