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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Продажи новостроек в США в июне упали до минимума с апреля 2020 года

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В июне 2022 года продажи новых домов в США упали на 8,1% к маю и составили 590 тысяч, что стало минимумом с апреля 2020 года, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в мае было продано 642 тысяч домов, а не 696 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце на 5,2% с объявленного ранее майского уровня - до 660 тысяч, сообщает Trading Economics.

В годовом измерении июньские продажи новых домов упали на 17,4%.

Медианная цена нового дома в США снизилась в июне по итогам второго месяца подряд, составив $402,4 тысячи. Для сравнения: годом ранее она составляла $374,7 тысячи.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец июня составляло 457 тысяч. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 9,3 месяца (8,4 месяца в мае). Эксперты традиционно считают, что сбалансированному рынку соответствует показатель на уровне около 6 месяцев.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

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