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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Число новостроек в США в июле упало до минимума с февраля 2021 года

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В США число домов, строительство которых началось в июле 2022 года, сократилось на 9,6% к июню и составило 1,446 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны. Показатель стал минимальным с февраля 2021 года.

По пересмотренным данным, в июне количество новостроек составило 1,599 млн, а не 1,559 млн, как сообщалось ранее.

Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,54 млн с объявленного ранее июньского уровня, отмечает Trading Economics.

Число разрешений на строительство новых домов, выданных в США в июле, упало на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,674 млн в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с сентября прошлого года. Аналитики в среднем ожидали, что этот показатель составит 1,65 млн.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце уменьшилось на 10,1% - до 916 тысяч, количество разрешений на строительство такого жилья сократилось на 4,3% и достигло 928 тысяч.

Число строек многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, составило 514 тысяч, что на 10% меньше прошлого месяца. Число разрешений на строительство таких домов, между тем, увеличилось на 2,5%, составив 693 тысячи.

В последнее время сектор недвижимости, и в частности рынок жилья, в США испытывает охлаждение спроса на фоне роста цен и подъема ипотечных ставок, отметил Минторг.

США Минторговли
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