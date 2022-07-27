Нефть Brent подорожала до $104,58 за баррель на данных API о падении запасов в США

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо растут в среду на фоне данных Американского института нефти (API), показавших резкое снижение запасов в США.

Давление на рынок продолжают оказывать опасения рецессии в американской экономике в условиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Федрезерв завершает очередное заседание в среду, по итогам которого, как ожидается, вновь повысит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве в среду составляет $104,58 за баррель, что на $0,18 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,75 (0,7%), до $104,4 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,3 за баррель, что на $0,32 (0,34%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов опустилась на $1,72 (1,8%), до $94,98 за баррель.

Запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 22 июня, снизились на 4,037 млн баррелей после повышения на 1,86 млн баррелей неделей ранее. Официальный доклад о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю будет опубликован министерством энергетики США в среду в 17:30 мск.

Тем временем, опрос, проведенный Американской автомобильной ассоциацией (AAA,) показал, что граждане США меняют свои привычки в ответ на рост стоимости бензина и дизельного топлива, сокращая число поездок. Это способствует снижению спроса на пике летнего сезона.

"Спрос на бензин падает в тот период, когда он должен оставаться сильным, и это подчеркивает риски стагфляции и ее потенциальных последствий", - отмечает эксперт CFRA Research в Нью-Йорке Стюарт Гликман, слова которого приводит агентство Bloomberg.