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Brent подорожала до $107,37 за баррель

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в четверг после уверенного подъема в среду на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,52 млн баррелей, бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 784 тысяч баррелей. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тысяч баррелей.

К 8:10 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,75 (0,7%), до $107,37 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $2,22 (2,1%), до $106,62 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,98 (1,01%), до $98,24 за баррель. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на $2,28 (2,4%), до $97,26 за баррель.

Производство нефти в США на прошлой неделе увеличилось на 200 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 12,1 млн б/с, экспорт вырос на 21%, до рекордных 4,55 млн б/с, импорт уменьшился на 5% - до 6,14 млн б/с, сообщило Минэнерго.

"Снижение импорта и наращивание экспорта привело к резкому сокращению запасов нефти в США, - отмечает аналитик Kpler Мэтт Смит. - Уменьшение запасов бензина и дистиллятов показало, что спрос на автомобильное топливо вырос на прошлой неделе".

"Вряд ли можно не ожидать подъема цен на нефть, оценивая сегодня рынок энергоносителей, - говорит аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Закир. - Мы полагаем, что в ближайшие дни и недели цена WTI вновь поднимется выше $100 за баррель".

Brent WTI Минэнерго США
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