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ФАС продлила на год предписание "Магниту" о нулевых наценках на ряд товаров

ФАС продлила на год предписание "Магниту" о нулевых наценках на ряд товаров
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продлила на один год предписание, выданное АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") при покупке торговой сети "Дикси" и магазинов "Мегамарт" прошлым летом, сообщило ведомство.

Таким образом "Магнит", "Дикси" и "Мегамарт" продолжат соблюдать взятые на себя обязательства по установлению нулевых торговых наценок на отдельные позиции товаров "потребительской корзины" и поддерживать социально незащищенные слои населения посредством реализации программы лояльности для пенсионеров, их родственников и лиц, ухаживающих за ними.

"Тандер", в соответствии с предписанием, должно ежеквартально отчитываться о выполнении требований ведомства.

"Его (предписания - ИФ) продление поспособствует продолжению контроля исполнения ретейлером социальных обязательств со стороны службы. Также оно поможет сохранению рабочих мест и доступности продовольственных товаров для граждан в небольших муниципальных образованиях", - отметили в ФАС.

Предписание был выдано в июле 2021 года при удовлетворении ходатайства "Тандера" о покупке "Дикси" и "Мегамарта". Тогда ФАС, помимо предписания относительно социальных обязательств, потребовала от компаний исключить из периметра сделки 148 торговых точек.

О закрытии сделки компании сообщили 22 июля прошлого года, в ее периметр вошли 2,477 тыс. магазинов. Цена сделки составила 87,6 млрд рублей.

К товарам потребительской корзины относятся мясо кур (тушки кур, цыплят, бройлеров) по ГОСТ 31962-2013, питьевое пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности по ГОСТ 31450-2013, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной, ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки со сроком годности менее 10 дней, напомнили в ФАС.

ФАС Магнит Дикси Мегамарт
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