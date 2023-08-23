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30 региональных ритейлеров РФ ограничили наценки для социально значимых товаров

30 региональных ритейлеров РФ ограничили наценки для социально значимых товаров
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Около 30 торговых сетей в 25 регионах России присоединились к инициативе по ограничению торговых наценок на уровне не более 5% для отдельных категорий социально значимых товаров, сообщили ФАС и Минпромторг.

К таким категориям относятся молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар, овощи "борщевого набора", птица, яйца куриные, замороженная рыба, некоторые фрукты, детское питание, гигиенические средства и другие.

Исполнение обязательств будет контролировать ФАС.

Крупнейшие федеральные ритейлеры ограничивают наценки на социально значимые товары с 2022 года. Региональным сетям наценки предложили ограничить в августе 2023 года.

"Как уже показал опыт крупных игроков, система добровольного ограничения наценки на социально значимые товары в конечном итоге выгодна всем участникам рынка, в том числе магазинам. Ведь она позволяет успешно бороться за посетительский трафик и привлекать к себе большее количество покупателей", - заявил через пресс-службу замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. приводятся в сообщении Минпромторга слова замглавы министерства Виктора Евтухова.

Механизм ограничения торговыми сетями наценок на отдельные виды социально значимых продуктов в 2022 году разработали ФАС, Минсельхоз и Минпромторг. Механизм предполагал, что торговые сети добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров - молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи "борщевого набора". Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ритейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.

Наценки ограничивают федеральные торговые, в т.ч. "Магнит", "О'Кей", X5 Retail и "Ашан".

X5 Retail Ашан Магнит Виктор Евтухов Минпромторг Минсельхоз ФАС
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