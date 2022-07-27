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Kraft Heinz вернулась к квартальной прибыли, несмотря на сокращение выручки

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Kraft Heinz Co., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, вернулся на прибыльный уровень во втором финансовом квартале 2022 года, несмотря на снижение выручки.

Чистая прибыль компании за квартал, завершившийся 25 июня, составила $265 млн, или $0,21 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $27 млн, или $0,02 на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов составила 70 центов на акцию.

Выручка в минувшем квартале сократилась до $6,55 млрд с $6,62 млрд годом ранее.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал скорректированную прибыль в размере 68 центов на акцию и выручку на уровне $6,38 млрд.

Доходы в Kraft Heinz в Северной Америке в минувшем квартале уменьшилась на 3,1% и составили $5,04 млрд. В остальных странах показатель увеличился на 7,2%, до $1,52 млрд.

Kraft Heinz была образована в 2015 году в результате слияния H.J.Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. В портфель компании входят такие бренды, как сыр Philadelphia, кофе Maxwell House, кетчупы и детское питание Heinz, десерты Jell-O. Продукция компании продается в 190 странах.

С начала 2022 года капитализация Kraft Heinz увеличилась на 7,6% (до $47 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 17,7%.

Kraft Heinz США Северная Америка
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