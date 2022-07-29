Kraft Heinz продает российский бизнес по производству детского питания

Архивное фото Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Kraft Heinz продает российский бизнес по выпуску детского питания, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

На продажу выставлены предприятия "Хайнц-Георгиевск" в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания общей мощностью более 30 тыс. тонн сухих, жидких каш и пюре в год, а также бренды "Умница" и "Сами с усами".

В 2021 году на этих площадках было выпущено более 13,3 тыс. тонн продукции, чистая выручка сегмента выросла на 8,5%, до $43 млн (2,5 млрд рублей по курсу ЦБ), EBITDA была $2,8 млн (168,5 млн рублей), знает источник "Ъ". В Kraft Heinz изданию заявили, что не комментируют "рыночные слухи".

В России, помимо фабрик детского питания, Kraft Heinz владеет предприятием "Петропродукт-Отрадное" в Ленинградской области, где выпускает кетчупы, соусы и консервированные продукты. Этот бизнес, который приносит Kraft Heinz основную часть выручки в России, концерн не продает, говорят собеседники "Ъ".

По словам одного из них, Kraft Heinz оценивает российский бизнес детского питания в 2,5-3 млрд рублей.

Среди потенциальных покупателей источники "Ъ" называют family offices, продажа активов также обсуждалась с ГК "Черноголовка" - крупным производителем напитков, снеков, сладостей, который выпускает свою линейку детского питания. В "Черноголовке" это не комментируют.

Kraft Heinz создан в 2015 году в результате слияния Heinz и Kraft Foods, крупнейший акционер - Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. В портфель брендов входят марки Kraft, Heinz, Philadelphia, Maxwell House и др. Глобальная выручка компании в 2021 году превысила $26 млрд.