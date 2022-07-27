Полугодовой чистый убыток Saipem сократился в шесть раз

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Чистый убыток итальянской нефтесервисной Saipem SpA в первом полугодии 2022 года составил 130 млн евро против 779 млн евро годом ранее, говорится в отчете компании.

Показатели компании за первое полугодие даются за исключением результатов Onshore Drilling (бизнес по бурению на суше), о продаже которого Saipem объявила ранее.

Выручка в январе-июне выросла на 37,6% относительно первого полугодия 2021 года, до 4,2 млрд евро (4,44 млрд евро с учетом Onshore Drilling), скорректированный убыток сократился год к году с 656 млн евро до 108 млн евро.

EBITDA оставила 244 млн евро (по итогам первого полугодия-2021 была отрицательной: -416 млн евро).

За отчетный период компания вышла из двух российских проектов - по модернизации Московского НПЗ (стоимость отмененных операций - 180 млн евро) и по бурению на Арктическом шельфе с помощью судна Perro Negro 8.

"По двум проектам, связанным с заказчиком "Арктик СПГ-2", работы будут завершены в сроки, соответствующие положениям санкционной системы", - отмечается в презентации Saipem к отчету. Речь идет об основном контракте на проектирование, поставку оборудования, материалов и комплектующих, строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по сжижению природного газа, подписанном с консорциумом TechnipEnergies, Saipem и российского НИПИГАЗа (50% у "СИБУРа"), а также о контракте с Saren B.V. (СП Saipem и Renaissance Heavy Industries) на проектирование и изготовление трех оснований гравитационного типа для последующего размещения на них линии по сжижению газа.

Объем портфеля незавершенных заказов по российским проектам по состоянию на 30 июня оценивается в 1,4 млрд евро.

Saipem специализируется на инжиниринговых, буровых и строительных услугах для крупных проектов в области энергетики и инфраструктуры.