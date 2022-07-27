Saipem ждет долгосрочного роста спроса на нефтегазовое оборудование

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Спрос на нефтегазовое оборудование растет, при этом на рынке уже сейчас наблюдается дефицит мощностей, заявил на телеконференции после презентации отчетности операционный директор итальянской нефтесервисной Saipem SpA Алессандро Пулити.

На фоне высоких цен на нефть и газ клиенты начали просить долгосрочные контракты на буровые вышки, а не на 3-4 года, как раньше, отметил он.

"То есть, наши основные клиенты - нефтегазовые компании - верят в долгосрочный цикл. Это стимулируется не только деятельностью по геологоразведке, но и по разработке уже открытых запасов. Это привело к тому, что буровой флот полностью забронирован, однако и флот для строительства морских сооружений также полностью занят. И найти трубоукладчик или оборудование для подводной добычи очень сложно. И рынок будет ещё дефицитнее. Потому часть флота для нефтегаза сейчас используется для морских ветростанций, и на растущем (нефтегазовом - ИФ) рынке мощностей меньше, чем было 3-4 года назад", - сказал Пулити.

В презентации компании сказано, что почти весь ее флот забронирован, по меньшей мере, до конца 2023 года. Почти половина судов - на более долгий срок. В основном заказчиками услуг на 2022-2024 годы выступают Eni (для работ в Африке, Египте, Италии, Анголе и Мексике) и Saudi Aramco (для работ в Саудовской Аравии).

Также Пулити отметил, что Saipem ожидает увеличения количества заявок на выполнение работ в Африке - Анголе, Кот-д'Ивуаре, а также в другой части Атлантики - Гайане, других странах.