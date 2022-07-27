Биржевой оператор CME увеличил прибыль и выручку благодаря волатильности рынков

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американский биржевой оператор CME Group Inc. увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2022 года благодаря волатильности рынков, которая вызвала всплеск активности на торговых площадках.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне повысилась до $662,5 млн, или $1,82 в расчете на акцию, по сравнению с $510,3 млн, или $1,42 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $1,97 на акцию.

Выручка увеличилась до $1,24 млрд против $1,18 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные Investing.com, ожидали скорректированную прибыль в размере $1,93 на акцию при выручке в $1,24 млрд.

Среднесуточный объем торгов увеличился на 12,5% - до 23,1 млн контрактов.

CME управляет такими торговыми площадками, как Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX), сырьевая биржа COMEX и Чикагская товарная биржа (CBOT).

С начала 2022 года капитализация CME снизилась на 10,8%, до $73,5 млрд.