Туроператоры начали продавать туры на Таиланд с прямыми рейсами "Аэрофлота"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Туроператоры открыли продажу туров в Таиланд на регулярных рейсах авиакомпании "Аэрофлот", которая планирует летать на Пхукет с 30 октября, показал опрос "Интерфакса".

"Аэрофлот" начал продавать билеты на Пхукет с вылетом из Москвы, следует из информации в системе бронирования нацперевозчика. Цена билета на первый рейс из "Шереметьево" на Пхукет начинается от 36,7 тысячи рублей за тариф с ручной кладью и от 38,9 тысячи рублей с багажом на человека. Вылет запланирован в 20:55 вечера 30 октября, время в пути составит чуть больше 9 часов. Перелеты будут выполняться ежедневно на Airbus A330-300.

В пресс-службе туроператора Tez Tour отметили, что в последнее время бронирования туров в Таиланд были единичными, с заездами преимущественно в сентябре-октябре, однако компания ждет ажиотажного спроса после запуска полетной программы "Аэрофлота". Там напомнили, что Таиланд популярен у туристов, особенно осенью и зимой, и сейчас остается одним из очень немногих доступных россиянам вариантов среди азиатских стран. Спрос на это направление сдерживало только отсутствие прямых авиарейсов.

В пресс-службе туроператора Space Travel также сообщили, что туры на Пхукет на регулярных рейсах "Аэрофлота" уже появились в продаже.

Сейчас туроператоры формируют турпакеты на базе регулярной авиаперевозки, но некоторые из них рассчитывают получить блоки мест на рейсах "Аэрофлота", рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Пока, по ее словам, ни одна таиландская авиакомпания пока не готова летать в Россию, на их рейсы пока рассчитывать не стоит.

Тур в Таиланд на рейсах "Аэрофлота" будет примерно на 20% дороже, чем при перелете со стыковками, однако на спрос это вряд ли повлияет, добавила Ломидзе

В Tez Tour стоимость недельных туров в Таиланд на базе "Аэрофлота" начинается от 81,9 тысячи рублей с человека при размещении в отеле 3* с завтраками. Space Travel предлагает туры на аналогичных условиях от 86 тысяч рублей с человека, а с размещением в пятизвездочном отеле - от 97 тысяч. рублей с человека.