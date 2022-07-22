"Аэрофлот" планирует возобновить полеты в Таиланд в конце октября

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" выставила рейсы на тайский остров Пхукет с вылетом в конце октября, предполагается, что перелеты будут выполняться ежедневно, следует из расписания на сайте перевозчика.

Там указано, что регулярные рейсы на Пхукет запланированы из "Шереметьево" с 30 октября на Airbus A330-300.

Пока рейсы в Таиланд не доступны для бронирования.

Как отметили в пресс-службе туроператора Tez Tour, Таиланд традиционно популярен у у туристов, но отсутствие прямого авиасообщения и высокая стоимость перелета со стыковками существенно сдерживают спрос. В компании фиксируют единичные бронирования туров с заездами преимущественно в сентябре-октябре.

"То, что "Аэрофлот" в зимнем сезоне планирует рейсы на Пхукет, безусловно будет способствовать росту интереса туристов к направлению. Однако пока билеты на рейсы авиаперевозчика в системе бронирования отсутствуют, делать прогнозы преждевременно", - отметили в Tez Tour.

Когда туроператор получит официальное уведомление от "Аэрофлота", компаняи будет готова предложить клиентам туры в Таиланд на базе рейсов "Аэрофлота".