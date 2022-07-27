"Вкусвилл" в I полугодии увеличил выручку на треть и удвоил онлайн-продажи

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" в первом полугодии 2022 года увеличил выручку на 33%.

В частности, офлайн-продажи выросли на 12%, онлайн-продажи удвоились (выросли на 99%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Абсолютные показатели компания не раскрывает.

При этом доля онлайн-продаж по итогам полугодия достигла 35%, говорится в сообщении "Вкусвилла".

По данным Data Insight, на которые ссылается ритейлер, в июне он стал лидером по объему онлайн-продаж с долей рынка 15%.

Количество доставленных заказов выросло вдвое, до более 32 млн. Сервис остается бесплатным для покупателей и прибыльным для компании, отмечается в сообщении. В то же время "Вкусвилл" видит рост популярности платной экспресс-доставки: количество заказов достигло 11 тыс. в день, что на 50% больше, чем в конце 2021 года.

С начала 2022 года компания запустила круглосуточную доставку, открыла 18 новых дарксторов, 17 "темных кухонь" (дарккитчен) и восемь пекарен, а также начала доставлять заказы из ресторанов-партнеров в Москве и Казани.

"На сегодняшний день мы не видим существенных изменений в доставке. С точки зрения развития рынок выглядит благоприятно, курьеров достаточно много, спрос сохраняется на том уровне, который позволяет нам достигать новых вершин", - отметил управляющий доставкой "Вкусвилла" Андрей Накупбаев (его слова приведены в сообщении компании).

Кроме того, с начала 2022 года "Вкусвилл" открыл 30 новых магазинов.

"В феврале и марте мы работали над эффективностью, каждый отдел смог сократить затраты – и все это принесло синергетический эффект. После того, как ситуация стабилизировалась, мы с командой определили приоритетные направления, продолжаем открывать новые магазины и запускать дополнительные сервисы для наших покупателей. У нас в планах – расти на 40% в год, но если эта цифра будет меньше, ничего не рухнет", - сказала управляющая единой концепцией "Вкусвилла" Алена Несифорова.

В компании нет долгосрочного планирования, и это помогает ей перестроиться под новые обстоятельства и продолжать развитие, отметила Несифорова.

"Вкусвилл" – один из самых быстро растущих ритейлеров в РФ. Его выручка в прошлом году выросла на 42,3%, до 162,19 млрд рублей. Компания позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания.

Сеть объединяет более 1,3 тыс. магазинов в 62 городах России, более 120 дарксторов, мобильное приложение и интернет-магазин.