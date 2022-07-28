"Магнит" во II квартале увеличил выручку на 38,7%

Ритейлер отметил нормализацию поведения потребителей и отказ от закупок впрок

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Магнит" во II квартале 2022 года увеличилась на 38,7% в годовом исчислении и составила 588,6 млрд рублей. В частности, розничная выручка повысилась на 40%, до 579 млрд рублей, говорится в отчете ритейлера.

Общая выручка, скорректированная на приобретение "Дикси", выросла на 19,7%, розничная выручка - на 20,7%.

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) повысились на 13,1% на фоне роста среднего чека на 15% и снижения трафика на 1,6%.

Выручка основного формата "Магнита" - сети одноименных магазинов "у дома" - во II квартале повысилась на 22,2%, до 396,6 млрд рублей. Сопоставимые продажи выросли на 13,6% за счет повышения среднего чека на 15,2%, которое было отчасти нивелировано снижением покупательского трафика на 1,3%.

Выручка супермаркетов и суперсторов "Магнита" увеличилась на 9,4%, до 56,3 млрд рублей, сопоставимые продажи - на 9,1% (чек вырос на 14%, трафик сократился на 4,4%).

Выручка магазинов дрогери выросла на 25,4%, до 44,2 млрд рублей, LfL-продажи - на 14,4% (средний чек увеличился на 16,5%, трафик снизился на 1,8%).

Выручка магазинов группы "Дикси", которую "Магнит" приобрел в июле прошлого года, в апреле-июне составила 79,5 млрд рублей.

Торговая площадь магазинов "Магнита" выросла на 19,5%, до 9,258 млн кв. м на конец июня (в том числе торговая площадь без учеты группы "Дикси" - на 9%, до 8,446 млн кв. м).

Ритейлер отметил, что покупательская среда нормализовалась, и тенденции потребления вернулись в норму без эффекта закупок впрок. Достигнув пикового уровня в марте в период активных закупок впрок, рост чистой розничной выручки нормализовался и продемонстрировал сильную помесячную динамику: 39,4% в апреле, 40,1% в мае и 40,4% в июне.

При этом рост розничной выручки продолжал опережать рост торговой площади благодаря дальнейшему повышению плотности продаж. Выручка с кв. м по всей сети (за исключением магазинов под брендом "Дикси") во II квартале увеличилась на 2,7% квартал к кварталу и 8,1% год к году, при этом выручка с кв. м. в основном формате - магазинах "у дома" - выросла на 2,8% и 8,5% соответственно.

Сокращение покупательского трафика в сопоставимых магазинах было обусловлено снижением промо-активности год к году, более холодной погодой во многих регионах, более слабым внутренним туристическим сезоном в южных регионах и сокращением трафика в торговых центрах, отметила компания.

"Магнит" также отметил, что в июле (с начала месяца) рост его LfL-продаж продолжил ускоряться по сравнению с предыдущими месяцами и превысил средние показатели за II квартал. В структуре LfL-продаж трафик стабилизировался и приблизился к положительной зоне, рост среднего чека остался сильным благодаря маркетинговым кампаниям и улучшениям в магазинах.

Во II квартале "Магнит" открыл 126 магазинов (net, с учетом закрытий) против 444 годом ранее. В частности, было открыто 128 магазинов "у дома" "Магнит" (250 годом ранее).

Розничная выручка "Магнита" в первом полугодии 2022 года увеличилась на 39%, до 1,11 трлн рублей (без учета "Дикси" - на 19,8%, до 960,23 млрд рублей). LfL-продажи повысились на 12,6% за счет роста среднего чека на 13,1% при снижении трафика на 0,5%.

Интернет-торговля

В отчетном квартале "Магнит" увеличил оборот онлайн-торговли почти в 5 раз, до 7,4 млрд рублей против 1,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании.

За первое полугодие оборот вырос в 7,1 раза, до 16,5 млрд рублей против 2,3 млрд рублей годом ранее.

Во втором квартале среднее количество заказов в день достигло 67 546 против 14 896 год назад. Средний чек по всем онлайн-сервисам составил около 1 200 рублей (с НДС), что примерно в три раза выше, чем в магазинах у дома (407 рублей во втором квартале). По сравнению со вторым кварталом прошлого года средний чек вырос на 11,9%.

В первом полугодии среднее количество заказов в день составило 79 356 против 11 891 за соответствующий период прошлого года. Средний чек увеличился на 7,1%, до 1 152 рубля против 1 075 рубля годом ранее.

Рост этих показателей в компании объясняют увеличением количества товаров в корзине.

"Магнит" приступил к развитию сервисов в онлайн-коммерции в третьем квартале 2020 года. Всего в настоящее время компания реализует ряд онлайн-проектов доставки - собственных и партнерских (экспресс-доставка, регулярная доставка, онлайн-аптека, косметика и партнерства).

Сервисы e-commerce "Магнита" в настоящее время охватывают свыше 10 322 офлайн-магазинов и 24 даркстора в 66 регионах и 452 населенных пунктах. При этом 72% текущей выручки генерируется за пределами Москвы и Петербурга. Самым крупным и быстро растущим сегментом является экспресс-доставка, при которой заказы выполнятся в течение 60 минут.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня сеть насчитывала 26 731 магазин, расположенный в 3 963 населенных пунктах.