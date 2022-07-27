Danone увеличил выручку сильнее прогнозов в I полугодии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Французский производитель продуктов питания и напитков Danone SA в первом полугодии 2022 года увеличил выручку сильнее ожиданий рынка и повысил прогноз продаж на весь год в целом.

Выручка компании в январе-июне увеличилась на 12,6% и составила 13,33 млрд евро против 11,84 млрд евро годом ранее, говорится в отчете Danone.

Чистая прибыль компании сократилась до 737 млн евро с 1,07 млрд евро годом ранее. Прибыль от продолжающихся операций повысилась в годовом выражении на 5,1%, до 1,05 млрд евро.

По консенсус-прогнозу, составленному самой компанией, аналитики в среднем оценивали ее выручку в 13,11 млрд евро, прибыль от продолжающихся операций - в 1,01 млрд евро.

Сопоставимые продажи (LfL) выросли в минувшем полугодии на 7,4%, говорится в сообщении Danone. Продажи в Северной Америке увеличились на 8,9%, в Европе - на 5,1%, в Китае, Северной Азии и Океании - на 3,3%, на остальных рынках - на 12,3%.

По итогам этого года в целом компания теперь ожидает зафиксировать органический рост продаж на 5-6% вместо ожидавшегося ранее роста на 3-5%.

Danone занимается производством молочных продуктов, специализированного питания, питьевой воды, которые продаются более чем в 120 странах.

За последние 12 месяцев капитализация Danone снизилась на 4,7%, до 34,67 млрд евро.