Danone в 2023 году снизила чистую прибыль на 8,1%, выручку - на 0,2%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Французский производитель продуктов питания и напитков Danone SA по итогам 2023 года снизил чистую прибыль на 8,1% - до 881 млн евро, сообщается в отчетности компании.

Выручка уменьшилась на 0,2% и составила 27,619 млрд евро.

Сопоставимые продажи (LfL) выросли на 7%. При этом цены повысились на 7,4%, в то время как объем продаж сократился на 0,4%.

Выручка в Европе в прошлом году увеличилась на 5,8% (до 9,38 млрд евро), в Северной Америке - на 2,6% (до 6,89 млрд евро), в Китае, северной Азии и Океании - на 2% (до 3,5 млрд евро). Продажи в Латинской Америке уменьшились на 0,4% (до 2,79 млрд евро), в остальном мире - на 13,5% (до 5,06 млрд евро).

Выручка подразделения по производству молочных и растительных продуктов снизилась на 3,2% (до 14,32 млрд евро), в то время как показатель LfL увеличился на 6,6%.

Подразделение по производству специализированного питания нарастило выручку на 2,2% (до 8,5 млрд евро), по выпуску воды - на 5,5% (до 4,79 млрд евро). Их сопоставимые продажи выросли на 6,7% и 9,1% соответственно.

По итогам 2024 года Danone прогнозирует повышение сопоставимых продаж на 3-5%.

Совет директоров компании предложил установить дивиденды за 2023 год в размере 2,1 евро на акцию, что на 5% выше, чем годом ранее. Они будут выплачиваться 7 мая, закрытие реестра акционеров назначено на 3 мая. Годовое собрание акционеров, на котором, в том числе, будут утверждаться дивиденды, пройдет 25 апреля.