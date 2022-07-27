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Власти Германии сократили долю в Lufthansa до менее 10%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Правительство Германии продало часть своих акций Deutsche Lufthansa AG, в результате чего доля государственного участия в авиаперевозчике сократилась до менее 10%, пишет Dow Jones со ссылкой на сообщение государственного фонда WSF.

Фонд WSF, созданный правительством для стабилизации экономики, приобрел акции Lufthansa на сумму 6 млрд евро в разгар пандемии, став владельцем примерно 20% бумаг компании, добавляет Dow Jones.

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Ожидается, что власти полностью избавятся от акций Lufthansa не позже октября 2023 года. Доходы от продажи бумаг уже превысили первоначальную сумму инвестиций, отметили представители WSF.

Акции Lufthansa дорожают на 2,5% в ходе торгов в Германии в среду.

Германия Lufthansa
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