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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

"НОВАТЭК" решил не публиковать финансовый отчет за II квартал

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" решил не публиковать финансовую отчетность и не проводить телеконференцию с инвесторами по результатам второго квартала и первого полугодия 2022 года, сообщила компания.

Ранее она опубликовала производственные результаты за второй квартал.

Добыча газа компанией в апреле-июне в годовом выражении выросла на 1,5% - до 20,25 млрд кубометров газа. Производство жидких углеводородов снизилось на 8,5% - до 2,848 млн т. В целом производство углеводородов сохранилось на том же уровне - 1,72 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Реализация газа в отчетном периоде упала на 4% к тому же уровню 2021 года - до 16,99 млрд куб. м, при этом продажи в РФ снизились на 3,4% - до 14,79 млрд куб. м, на международных рынках - на 8,3%, до 2,2 млрд кубометров.

В первом полугодии добыча углеводородов составила 316,6 млн б.н.э., в том числе 40,89 млрд куб. м природного газа и 5,8 млн тонн жидких углеводородов. По сравнению с первым полугодием 2021 года добыча углеводородов выросла на 1,8 млн б.н.э., или на 0,6%.

НОВАТЭК
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