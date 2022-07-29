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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"Мосэнерго" решило не публиковать полугодовой отчет

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Мосэнерго" решило не публиковать финансовую отчетность и не проводить телеконференцию с инвесторами по результатам I полугодия 2022 года, сообщила компания.

В последний раз компания публиковала производственные показатели по итогам шести месяцев 2022 года. Весной она успела раскрыть финансовые показатели по МСФО и РСБУ за I квартал.

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность ее 15 электростанций составляет 12,3 тысячи МВт, тепловая мощность - 43,8 тысячи Гкал.

Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,85% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.

Мосэнерго Москва Газпром энергохолдинг
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