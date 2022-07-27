Предпринимательская уверенность в России в июле чуть улучшилась в обработке

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в июле незначительно поднялся в обработке и не изменился в добыче после снижения в июне, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

В обрабатывающих отраслях в июле 2022 года индекс составил минус 2,7% после минус 3% в июне, минус 2% в мае, апреле и марте и плюс 2,3% в феврале.

В добывающих отраслях показатель в июле составил минус 0,3% после аналогичного индекса в июне, 0% в мае и в апреле, плюс 1,3% в марте и 2,7% в феврале.

Росстат в июле 2022 года провел традиционное обследование деловой активности 4,4 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".

Индексы предпринимательской уверенности в июле продолжали оставаться значительно выше минимальных значений в "ковидном" 2020 году, когда в обработке индекс опускался ниже минус 8%, а в добыче достигал минус 6%.

В июле 2022 года экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 10%, удовлетворительной - 76%, в обрабатывающих производствах - 10% и 73% соответственно.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 16% опрошенных, в обрабатывающих производствах - 21%. При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации, в добыче полезных ископаемых - на 7 процентных пунктов, в обрабатывающих производствах - на 9 п.п.

Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в июле 2022 года: в добыче полезных ископаемых - 58%; в обрабатывающих производствах - 61%.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладают неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке и высокий уровень налогообложения.