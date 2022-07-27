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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Падение оборота розничной торговли РФ в июне замедлилось до 9,6%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в июне 2022 года сократился на 9,6% по сравнению с показателем за июнь 2021 года, до 3 трлн 437,8 млрд рублей, сообщил Росстат.

Падение розничного рынка в июне замедлилось, в мае оно составляло 10,1%. Консенсус-прогноз "Интерфакса" на июнь был ниже - 9,1%

В апреле оборот розничной торговли РФ сократился на 9,8% после роста на 2% в марте (по уточненным данным Росстата).

В первом полугодии оборот розничной торговли составил 20 трлн 469,5 млрд рублей, что на 3,4% меньше, чем годом ранее.

В июне оборот на 95,4% (95,5% годом ранее) формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,6% (4,5% в июне прошлого года).

В июне в структуре оборота удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 50,7% против 46,9% в июне 2021 года. Доля непродовольственных товаров снизилась до 49,3% с 53,1% годом ранее.

Росстат также сообщил, что в июне объемы продаж крупных и средних торгующих организаций через интернет уменьшились по сравнению с маем на 2,6% (в сопоставимых ценах), по сравнению с июнем 2021 года - увеличились в 1,1 раза. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли увеличилась до 8,2% против 6,2% годом ранее .

Росстат
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