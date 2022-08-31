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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Падение оборота розничной торговли РФ в июле замедлилось до 8,8%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В июле 2022 года в России оборот розничной торговли сократился на 8,8% по сравнению с показателем за июль 2021 года и составил 3,541 трлн рублей, сообщил Росстат.

По сравнению с июнем оборот розницы вырос на 3,8%, а динамика снижения в годовом выражении замедлилась (в июне рынок розничной торговли сократился на 9,6% год к году).

Консенсус-прогноз "Интерфакса" предусматривал снижение оборота розничной торговли в июле на 8,9% в годовом сопоставлении.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в июле снизился на 1,7%, до 1 трлн 779,5 млрд рублей (в июне - на 2,1%). Оборот непродовольственной розницы упал на 14,7%, до 1 трлн 761,5 млрд рублей (в июне - на 15,9%).

В июле в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 50,3%, непродовольственных товаров - 49,7% (в июле 2021 года - 46,7% и 53,3% соответственно).

По итогам семи месяцев оборот розничной торговли в стране сократился на 4,3%, до 24 трлн 10,5 млрд рублей. В частности, оборот продовольственной розницы вырос на 0,2% (до 11 трлн 870,3 млрд рублей), непродовольственной - снизился на 8,1% (до 12 трлн 140,2 млрд рублей).

Росстат
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