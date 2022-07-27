Строительство жилья в России в I полугодии выросло на 44,2%

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Объем жилищного строительства в России в июне 2022 года составил 8,1 млн кв. м, это на 5,6% больше, чем в июне 2021 года, показали данные Росстата.

За январь-июнь 2022 года объем жилищного строительства составил 52,6 млн кв. м - рост на 44,2% к аналогичному периоду 2021 года

В январе 2022 года было введено 10,3 млн кв. м жилья, что 1,8 раза больше января 2021 года, в феврале 2022 года - 10,0 млн кв. м (рост в 1,83 раза), в марте 2022 года - 8,9 млн кв. м (рост на 34,7%), в апреле 2022 года - 8,3 млн кв. м (рост на 38,3%), в мае 2022 года - 6,9 млн кв. м (рост на 38,3%)

В 2021 году в стране было построено 92,6 млн кв. м жилья, что на 12,7% больше показателя 2020 года.