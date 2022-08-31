Жилищное строительство в России за январь-июль выросло на 38,1%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В июле 2022 года объем жилищного строительства в России составил 8 млн кв. м, что на 8,2% больше, чем в июле 2021 года, сообщил Росстат. За январь-июль 2022 года объем жилищного строительства составил 60,6 млн кв. м - это рост на 38,1% в годовом исчислении.

В январе 2022 года было введено 10,3 млн кв. м жилья, что 1,8 раза больше января 2021 года, в феврале 2022 года - 10,0 млн кв. м (рост в 1,83 раза), в марте 2022 года - 8,9 млн кв. м (рост на 34,7%), в апреле 2022 года - 8,3 млн кв. м (рост на 38,3%), в мае 2022 года - 6,9 млн кв. м (рост на 38,3%), в июне 2022 года - 8,1 млн кв. м (рост на 5,6%).

В 2021 году в России построили 92,6 млн кв. м жилья, что на 12,7% больше показателя 2020 года.