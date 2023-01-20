Saipem получила новые офшорные контракты в Бразилии и Норвегии на $900 млн

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Итальянская Saipem сообщила, что получила два новых контракта на проведение офшорных работ у берегов Бразилии и Норвегии на общую сумму около $900 млн.

Первое соглашение касается бурения скважин и обеспечения необходимой инфраструктуры на глубоководном месторождении Santos Basin, расположенном в 270 км от побережья Сан-Паулу. Работы будут выполнены совместно с Aker Solutions do Brasil по заказу TotalEnergies.

Второй заказ, от норвежской Equinor, предусматривает прокладку 80 км труб от месторождения Irpa к платформе Aasta Hansteen. Работы начнутся в 2025 году при помощи флагманского судна Castorone.

Нефтесервисная Saipem специализируется на инжиниринговых, буровых и строительных услугах для крупных проектов в области энергетики и инфраструктуры

Акции Saipem в ходе торгов в пятницу дорожают на 6%.