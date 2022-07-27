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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Nippon заключила с Glencore свой самый дорогой контракт на закупку угля

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Японская сталелитейная компания Nippon Steel Corp. заключила самый дорогой в своей истории контракт на поставку угля с трейдером Glencore Plc. По этому контракту Nippon будет покупать уголь по $375 за тонну до марта следующего года, сообщает Bloomberg со ссылкой источники.

По их словам, цена закупок в три раза превышает цену сделок, заключенных в прошлом году.

Ранее в этом месяце Nippon, которая использует энергоресурсы для выработки электроэнергии для своих заводов, а также поставляет часть электроэнергии прочим потребителям, также заключила сделку по закупке СПГ по самой высокой цене в истории Японии.

Между тем цена угля в рамках контракта с Glencore может стать бенчмарком для заключения других сделок в Азии, отметили источники агентства. Это приведет к повышению издержек на выработку электроэнергии и увеличению расходов, как бизнеса, так и потребителей.

Котировки фьючерсов на поставку угля из крупнейшего мирового угольного порта Ньюкасл (Австралия) в ходе торгов на ICE Futures Europe в среду повышаются на 1%, до $414 за тонну. Ранее в этом году цена угля достигла рекордного значения на фоне дефицита поставок энергоресурсов из-за геополитической напряженности в мире.

Nippon Glencore Япония Азия Ньюкасл Австралия
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