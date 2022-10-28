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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Glencore в январе-сентябре снизила выпуск меди на 14%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших в мире диверсифицированных добывающих групп Glencore за 9 месяцев снизила выпуск меди на 14% в годовом измерении, до 770,5 тысячи тонн, говорится в сообщении компании.

Выпуск цинка упал на 18%, до 700 тысяч тонн, свинца - на 21%, до 137 тысяч тонн, золота - на 15%, до 504 тысяч унций, серебра - на 25%, до 17,9 млн унций.

Снижение вызвано целым рядом событий, в том числе экстремальными погодными условиями в Австралии, забастовками на никелевых активах в Канаде и Норвегии (вопрос уже урегулирован) и серьезными проблемами с цепочками поставок в Казахстане, вызванных конфликтом между Россией и Украиной.

Годовой прогноз по выпуску цинка был снижен на 6% вследствие косвенного влияния событий на Украине, по никелю - на 7% из-за забастовок на предприятиях Raglan и Nikkelverk, по углю - на 9% из-за погодных условий в Австралии.

Производство никеля выросло на 15%, составив 81,6 тысячи тонн, кобальта - на 41%, составив 33,1 тысячи тонн.

Glencore Австралия Канада Норвегия Казахстан Украина Raglan Nikkelverk
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