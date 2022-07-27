Минфин объяснил, что поправки по НДФЛ для зарубежной "удаленки" исключают оптимизацию

Существующие налоговые условия поправки не изменят

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Поправки в Налоговый кодекс, относящие при исчислении НДФЛ к доходам от источников в России оплату за работу дистанционных работников российских компаний, не меняют существующие налоговые условия, их цель - исключить практику оптимизации налогов, разъяснил Минфин.

"Подготовленными поправками в целом не вносятся существенные изменения в действующие сейчас налоговые условия для выплат по трудовым договорам, уточняется лишь порядок налогообложения дистанционной трудовой деятельности за пределами России", - говорится в сообщении министерства.

"Появление такого нового пласта дистанционных работников потребовало внесения определенности в правила налогообложения доходов от их деятельности", - объяснило ведомство.

Предлагаемые поправки

Минфин опубликовал проект поправок в Налоговый кодекс, которыми в частности, предложил отнести к доходам от источников в России при уплате НДФЛ вознаграждение и иные выплаты при выполнении дистанционным работником трудовой функции дистанционно по договору с работодателем, являющимся российской организацией (за исключением договора, заключенного с обособленным подразделением российской организации, зарегистрированным за пределами России), или с обособленным подразделением иностранной организации, зарегистрированным на территории России.

Кроме того, к таким доходам предлагается отнести вознаграждение, полученное налогоплательщиком за выполненные работы, услуги, права на использование результатов интеллектуальной деятельности, переданные и выполненные через Интернет с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, или информационных систем, технические средства которых размещены на территории России, или комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории России. Однако для этого должно соблюдаться хотя бы одно из следующих условий: налогоплательщик должен быть налоговым резидентом России, доходы должны быть получены на его счет, открытый в банке, находящемся на территории России, источник выплаты дохода - это российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в России.

В других случаях вознаграждение, полученное налогоплательщиком за работу, услуги и права на результаты интеллектуальной деятельности, осуществленные через Интернет, Минфин предлагает относить к доходам, полученным от источников за пределами России, независимо от места, где они фактически выполнялись.

Новый пласт

Министерство, объясняя свои предложения, отметило, что они связаны с набирающей популярность практикой перевода штатных сотрудников организаций на полную или частичную дистанционную форму исполнения трудовых обязанностей. "Эта тенденция началась с периода пандемии и продолжается сейчас. При этом возникают случаи, когда сотрудник выполняет свою работу в "удаленном" формате, в том числе, за пределами России. Появление такого нового пласта дистанционных работников потребовало внесения определенности в правила налогообложения доходов от их деятельности", - говорится в сообщении министерства.

Основная цель предложенных изменений - исключить практику неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции, утверждает Минфин. "Это искусственно делает работу в России на российские компании - как в офисе, так и удаленно - менее привлекательной по сравнению с такой же работой, но дистанционно за пределами страны", - говорится в сообщении.

Минфин напомнил, что "принципы налогообложения, исторически заложенные в Налоговом кодексе по НДФЛ", предусматривают, что физлица, работающие и получающие выплаты в России, но живущие более 180 дней за ее пределами, должны платить налог по ставке 30%, а те, кто постоянно живут и работают в России, по ставкам 13-15%. И эти принципы, отмечает министерство, должны сохраняться вне зависимости от формы трудовой деятельности - дистанционной или работы в офисе.

"При этом если физлицо уплачивает налог с указанных доходов в стране своего резидентства, и с такой страной у России заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то налог, исчисленный в отношении таких доходов в стране резидентства, можно уменьшить на сумму НДФЛ, уплаченного в России", - говорится также в сообщении.

Минфин подчеркивает, что в законопроекте никак не затрагиваются ни налоговые ставки по НДФЛ, ни критерии признания физических лиц налоговыми резидентами России.

В соответствии с действующими нормами НК, ставка 30% устанавливается в отношении всех доходов нерезидентов за рядом исключений (в частности, доходы в виде дивидендов, проценты по вкладам, доходы высококвалифицированных специалистов).