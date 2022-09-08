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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Минфин РФ готов обсуждать снижение НДФЛ для работающих за границей "удаленщиков"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ готов обсуждать снижение ставки НДФЛ для "дистанционных" работников российских компаний, которые выполняют трудовые обязанности из-за рубежа, задача ведомства - не максимизировать поступления от "удаленщиков", а сохранить доходную базу региональных бюджетов, заявил замглавы министерства Алексей Сазанов.

"Эти люди раньше работали из РФ и платили здесь налоги, мы просто хотим сохранить доходы субъектов. Мы не то что специально это делаем, чтобы 30% собрать, мы просто хотим, чтобы те доходы от НДФЛ, которые поступали в доходы субъектов, сохранились", - сказал Сазанов журналистам в кулуарах Московского финансового форума, комментируя недавно подготовленные ведомством поправки в Налоговый кодекс РФ.

"Если препятствием будет 30%-я ставка, мы готовы обсуждать", - сказал Сазанов.

Он утвердительно ответил на вопрос, готов ли Минфин рассматривать ее снижение. "Да. В том случае, если российские граждане, российские налоговые резиденты - конечно, мы готовы это обсуждать. Для нас ключевая цель - сохранить, не преумножить, не увеличить, а сохранить налоговую базу для субъектов РФ", - заявил он.

Минфин РФ Алексей Сазанов
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