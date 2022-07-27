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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

ФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 2,25-2,5%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Руководство Федеральной резервной системы США повысило процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 2,25-2,5% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам июльского заседания.

Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Таким образом, Федрезерв поднял ставку на 75 б.п. по итогам второго заседания подряд.

Руководство регулятора отметило ослабление производственных показателей и расходов в американской экономике и в то же время указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы.

"Инфляция остается повышенной, что отражает дисбаланс спроса и предложения, вызванный пандемией, рост цен на продукты питания и энергоносители, а также более обширное ценовое давление", - говорится в документе.

События на Украине создают "дополнительное повышательное давление на инфляцию и негативно влияют на глобальную экономическую активность", подчеркнули руководители ФРС.

Как сообщалось ранее, в июне темпы роста потребительских цен в США ускорились до 9,1% с 8,6% в мае, обновив максимум более чем за 40 лет.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе", - отмечается в сообщении.

"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, - говорится в пресс-релизе. - Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные из сферы здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".

Американские финансовые рынки умеренно отреагировали на итоги заседания ФРС, поскольку они во многом были учтены в текущих котировках. Фондовый индекс Dow Jones к 21:16 по московскому времени вырос на 0,4%, в то время как Standard & Poor's 500 вырос на 1,44%, а Nasdaq Composite - на 2,65%. Доходность 10-летних гособлигаций США по-прежнему находится вблизи отметки 2,77%.

ФРС США Украина FOMC
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