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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

ФРС выразила готовность повысить ставку на 100 б.п. в случае необходимости

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США готова ускорить темпы повышения процентной ставки в случае необходимости и перейти к умеренно сдерживающему курсу денежно-кредитной политики, сказал председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам июльского заседания.

ЭкономикаФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 2,25-2,5%ФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 2,25-2,5%Читать подробнее

В среду Федрезерв увеличил ставку на 75 базисных пунктов по итогам второго заседания подряд, что совпало с ожиданиями рынка. При этом некоторые экономисты опасались, что центробанк может увеличить ставку сразу на 100 базисных пунктов.

"Мы бы без колебаний повысили ставку сильнее, но мы решили, что с учетом имеющихся данных уместным будет подъем на 75 б.п.", - сказал Пауэлл. Более активный подъем может состояться на одном из будущих заседаний, если поступающие данные будут располагать к этому, добавил он.

После июльского повышения целевой диапазон ключевой ставки находится на уровне 2,25-2,5%, что в целом соответствует нейтральному уровню ставки, отметил Пауэлл. Нейтральным считается такой уровень, при котором размер ставки не ускоряет, но и не замедляет рост экономики.

Между тем Федрезерв готов перейти к умеренно сдерживающему курсу денежно-кредитной политики, и к концу этого года ставка может достичь 3-3,5%, сказал глава ФРС.

Ситуация в американской экономике остается довольно благоприятной, несмотря на наблюдаемое замедление деловой активности, добавил Пауэлл. Экономика сейчас не находится в состоянии рецессии благодаря сильному спросу и рынку труда, и есть основания полагать, что динамика будет хорошей и во втором полугодии, хотя в четвертом квартале возможно замедление роста.

США ФРС Джером Пауэлл
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