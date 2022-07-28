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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Санкции против "НОВАТЭКа" вынудили Total зафиксировать убыток от обесценения в $3,5 млрд

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - TotalEnergies зафиксировала в своей отчетности новый убыток от обесценения в размере $3,5 млрд, связанный, главным образом, с потенциальным влиянием международных санкций на стоимость ее доли в "НОВАТЭКе".

Об этом говорится в отчете французской компании.

TotalEnergies владеет около 19% акций "НОВАТЭКа".

В апреле TotalEnergies отразила в отчете за первый квартал 2022 года обесценение активов в размере $4,1 млрд, в основном по проекту "Арктик СПГ 2".

TotalEnergies НОВАТЭК Франция
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